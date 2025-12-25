珍惜生命｜水泉澳邨男子工作困扰服药自杀 妻子发现救一命
更新时间：10:23 2025-12-25 HKT
发布时间：10:23 2025-12-25 HKT
发布时间：10:23 2025-12-25 HKT
今日（25日）早上7时37分，沙田水泉澳邨林泉楼一名男子倒卧於单位的睡床上，不省人事，其妻子发现报警。救援人员接报赶到，发现49岁事主昏迷，连忙将他送往威尔斯亲王医院治理，幸他其后回复清醒。
警方于现场检获遗书及一些药物包装，经调查后相信事主受工作问题及情绪病困扰，服食安眠药企图自杀，案件无可疑。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
2025-12-24 06:00 HKT
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波
2025-12-24 10:00 HKT