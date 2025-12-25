珍惜生命｜水泉澳邨男子工作困扰服药自杀 妻子发现救一命

今日（25日）早上7时37分，沙田水泉澳邨林泉楼一名男子倒卧於单位的睡床上，不省人事，其妻子发现报警。救援人员接报赶到，发现49岁事主昏迷，连忙将他送往威尔斯亲王医院治理，幸他其后回复清醒。

警方于现场检获遗书及一些药物包装，经调查后相信事主受工作问题及情绪病困扰，服食安眠药企图自杀，案件无可疑。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk