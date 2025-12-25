宝马牛头角遇查逃走 时速逾170公里 狂飙逾11公里撞栏被制服

警方东九龙交通特遣队人员于，今日（25日）凌晨在牛头角福淘街设置路障，进行反罪恶行动。期间，一辆黑色宝马私家车由观塘道驶入，怀疑司机发现前方有警方路障，随即掉头逃走。

警方见状立即尾随追截，私家车其后沿龙翔道、呈祥道高速狂飙，时速一度超过170公里。警员尾随追截逾 11公里，最终驶至葵涌货柜码头对开达美路一处堀头路时，宝马司机突然急煞企图再次逃走，惟私家车失控撞向路边铁栏。司机见事败随即下车逃跑，并试图跨越铁栏，其间被追至的警员制服。拘捕期间，男子反抗并将一名警员推倒在地。

警方在被捕男子身上检获怀疑「伟哥」，其后在涉事私家车内首饰箱内再检获约10克怀疑「可卡因」。男子涉嫌「停牌期间驾驶」、「偷车」、「危险驾驶」、「没有第三者保险下驾驶」、「藏有第一类管制药物」、「藏毒」、「袭警」及「阻差办公」等罪名被捕，现正被扣留调查。

被推跌的男警员，由救护车送往玛嘉烈医院治理。警方随后奉召警犬到场协助搜查，惟未有进一步发现。