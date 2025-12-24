诺和工程涉造假︱据悉警再拘6人 累计9人落网包括负责人

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商「诺和工程」，怀疑呈交伪造证明案件。据了解，警方今日（12月24日）就事件再拘捕多3男3女，为工程公司的负责人及职员，涉嫌「行使虚假文书」。连同早前被捕的3男，案件至今9人落网，均正被扣留调查。

警方于12月9至17日期间接获相关机构报案，指负责医院扩建及市区发展项目工程的分判商提交怀疑虚假文件。案件交由西九龙总区重案组调查。经深入调查后，警方昨今两日（23及24日）先后于全港多区拘捕9人（23至48岁），包括工程公司负责人及职员，涉嫌「行使虚假文书」。另外，警方昨日在火炭一工厦单位及被捕人家中搜证，检获一批怀疑与案有关的仪器及怀疑虚假文件。

警方在火炭一工厦单位及被捕人家中搜证，检获一批怀疑与案有关的仪器及怀疑虚假文件。黎志伟摄