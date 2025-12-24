Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

诺和工程涉造假︱据悉警再拘6人 累计9人落网包括负责人

突发
更新时间：21:26 2025-12-24 HKT
发布时间：21:26 2025-12-24 HKT

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商「诺和工程」，怀疑呈交伪造证明案件。据了解，警方今日（12月24日）就事件再拘捕多3男3女，为工程公司的负责人及职员，涉嫌「行使虚假文书」。连同早前被捕的3男，案件至今9人落网，均正被扣留调查。

警方于12月9至17日期间接获相关机构报案，指负责医院扩建及市区发展项目工程的分判商提交怀疑虚假文件。案件交由西九龙总区重案组调查。经深入调查后，警方昨今两日（23及24日）先后于全港多区拘捕9人（23至48岁），包括工程公司负责人及职员，涉嫌「行使虚假文书」。另外，警方昨日在火炭一工厦单位及被捕人家中搜证，检获一批怀疑与案有关的仪器及怀疑虚假文件。

相关报道：玛嘉烈工程揭造假︱据悉警拘3人 包括诺和工程负责人 重案组搜办公室

警方在火炭一工厦单位及被捕人家中搜证，检获一批怀疑与案有关的仪器及怀疑虚假文件。黎志伟摄
警方在火炭一工厦单位及被捕人家中搜证，检获一批怀疑与案有关的仪器及怀疑虚假文件。黎志伟摄

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
8小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
16小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
9小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
8小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
12小时前
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
9小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
7小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
6小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
6小时前