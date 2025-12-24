宏福苑五级火｜5工友罹难 遗属平安夜感谢各界关怀：我哋以后一齐加油

大埔宏福苑11月26日发生五级大火，造成至少161人死亡，据悉当中包括五个维修工友，他们在危难之际仍然尝试协助他人，最终不幸离世。大火发生至今已将近一个月，工业伤亡权益会在今日（12月24日）平安夜发帖，转载日前收到的5工友家庭留言，指遗属们都感谢各界捐助关怀，呼吁市民大众可将资源留给更有需要的人。

据了解，罹难工友分别为两男三女（46至75岁），当日于10楼外墙铺设纸皮石，忽然见到火舌飞向工作位置，瞬间点燃棚网。众人尝试救火不果，遂急爬回室内走廊呼唤其他工友疏散。然而此时大厦内烟雾已迅速积聚，他们四处寻找逃生路线时，已被烈焰与浓烟困住。最终五人罹难。其中一名女工曾将逃生时画面传给儿女，岂料成永诀。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！