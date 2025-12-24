入境处拘9人包括6非法劳工 赴上水新入伙屋苑宣传反黑工

入境事务处于12月21至23日在全港多区打击非法劳工，包括联同香港警务处的「冠军行动」。行动中，人员搜查多个目标地点，包括街市、表演及活动场地等，共拘3男3女怀疑黑工（18至58岁）、一名43岁女雇主及两名逾期逗留人士。入境处仍正针对雇主调查，不排除有更多人被捕。

入境处到表演及活动场地等，拘捕怀疑非法劳工。

此外，入境处亦有派员及宣传车到上水一座新落成屋苑，向入伙住户及物业管理人员派发单张，呼吁住户切勿聘用非法劳工，亦提醒住户作为顾客如明知而透过服务提供者雇用非法劳工，亦有可能要负上刑责。

市民可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真2824 1166、登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格，或透过电邮（[email protected]），向入境处举报黑工。

入境处派员及宣传车到上水一座新落成屋苑，宣传反黑工讯息。

