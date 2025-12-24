猜猜我是谁｜19岁青年做跑腿收骗款 呃8长者逾120万元 难逃天眼落网

警方于12月22日接获一名86岁本地男子报案，指早前接获声称为其儿子的骗徒来电，讹称犯罪被警察扣查，要缴交港币3.5万元保释。受害人遂按指示，当日在九龙城区将3.5万元当面交给一名收款青年。受害人与其儿子联络后确定受骗，遂报案求助。

西九龙总区情报组经过详细深入调查，包括情报分析，及翻查锐眼计划在内的大量闭路电视，锁定收款青年身份，并发现他同涉深水埗区另外两宗同类案。至昨日（12月23日），警方在九龙城区将该名19岁男子拘捕，涉嫌「以欺骗手段取得财产」。

九龙城警区经进一步调查，确定该名男子共牵涉各区合共8宗同类案件有关，骗走8名71至93岁长者逾120万元。被捕人稍后将被落案检控，案件于12月26日上午在粉岭裁判法院提堂。案件仍在调查。警方再次呼吁，如收到任何可疑电话，必定要提高警觉及与家人核实。如有疑问，应立刻向警方求助。