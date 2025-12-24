Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西区警区「飊影」反诈骗拘20人 19岁大专生冒称特务骗150万元

更新时间：11:51 2025-12-24 HKT
发布时间：11:51 2025-12-24 HKT

西区警区展开代号「飊影」行动，打击诈骗及揾快钱罪行的行动，合共拘捕20人，其中一名19岁大专生，讹称为特务调查员，涉及多宗假冒官骗案，骗去5名苦主至少150万元现金。

被捕16男子及4女子（11岁至84岁），涉嫌洗黑钱、欺诈、浪费警力等罪行，一共涉及超过200万赃款。

其中，警方于昨（23日）日，在慈云山拘捕一名19岁疑犯，涉及多宗假冒官骗案。案情指，今年6月至12月，警方分别接报，一些受害人收到骗徒来电，骗徒自称内地执法人员，指控他们涉及内地的经济犯罪活动。

受害人不虞有诈，跟随骗徒所指示地点将资金交给另一名自称为特务调查人员的疑犯，五名受害人总共向这位特务的疑犯交付超过港币150万元现金。案件全部列作「以欺骗手段取得财产」。

西区警区刑事部接手调查，调查及翻查大量闭路电视，成功锁定自称为特务调查人员的疑犯身份。调查所得，他于上述5宗案件入面亲身同受害人会面，为了博取受害人的信任，他首先自称是特务，向受害人讲出一串数字的暗号，这串数字是会面前骗徒提供比受害人的，第二，疑犯会向受害人出示疑似由内地公安机关发出的保密令，保密令上印有受害人名称，增加整个骗局的可信性。

被捕男子19岁，报称大专生，警方在其住所检取一些所谓「保密令」和电话等，疑犯初步承认犯案，经调查后发现他除了牵涉西区发生案件外，亦于沙田、西贡等区犯案。

 

