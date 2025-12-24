圣诞冒牌物品销海外 海关检8.3万件货 包括假Cartier表CHANEL袋

又到圣诞，香港海关发现有不法分子利用大型节日的货运物流高峰期，将冒牌物品转运到欧美、中东及非洲等海外地区，企图鱼目混珠混合正品一并销售；又或经重新包装，转到其他高消费市场图利；甚至借机开拓新市场。海关于本月8日至19日一连两星期，展开代号为「圣诞守卫」的行动，共侦破28宗跨境转运冒牌物品的案件，检获合共约8.3万件冒牌物品，包括假Cartier（卡地亚）腕表和CHANEL（香奈儿）手袋等，估计市值约3,600万元。

调查显示，今次行动中所检获的冒牌物品，全部都是转运往海外地区，目的地包括美洲、欧洲、中东及非洲等。海关发现在部分案件中，有部分冒牌物品经香港直接运往欧洲、澳洲和美国等地，这些冒牌物品的质素和价值相对较高，估计不法分子计划在圣诞期间，将该批冒牌物品和正品混合销售，鱼目混珠图利。

海关又发现，部分冒牌物品会连同本身的包装物料一起运送，这批冒牌物品的质素亦较高，估计会首先被运住中东和非洲等地区，然后再经重新包装，转运到其他消费力较高的市场出售，以减低成本，获取更高利润。

另外，亦有部分冒牌物品被运往南美及中非等地区，这些地区属之前较少见，不排除不法分子在圣诞期间开拓一些新市场。

海关版权及商标调查科版权及商标跨境调查组高级调查主任连桂耀表示，海关留意到每逢大型网购节日，加上圣诞节前夕，商家都会以大幅优惠吸引顾客；期间货物的交易量庞大，物流亦会进入高峰期。不法分子于是伺机利用庞大的物流量作掩护，将冒牌物品鱼目混珠经香港转运，逃避执法人员的检查。

连桂耀续称，在为期两星期的行动中，海关得到物流业界的支持，成功在各区侦破27宗涉及转运冒牌物品的案件。同时海关人员在港珠澳大桥香港口岸，亦侦破一宗涉及入境货车转运冒牌物品的案件，并拘捕一名55岁货车男司机，他已获准保释候查。