西营盘住宅大厦淡水管爆裂 涌出3米高水柱 水务署提供临时食水

突发
更新时间：07:26 2025-12-24 HKT
发布时间：07:26 2025-12-24 HKT

西营盘发生爆水管事故。今日（日期）清晨5时许，皇后大道西270至280号一幢住宅大厦正门对开，一条两吋粗的淡水管爆裂，喷出约三米高水柱。

警方接报到场，封闭大厦对开部分行车线。水务署人员其后到场处理，并关上水掣。据悉，涉事水管为大厦用作供应食水及冲厕的淡口喉，人员正进行抢修。

水务署表示，该署于今日（24日）早上接获报告，指西营盘皇后大道西有水管渗漏，随即派员到场跟进。人员在关上水掣后，现场已停止涌水，经了解后确认涉事为一条直径80毫米食水供水管，用作供应食水及冲厕水予皇后大道西270至280号。署方正为受影响用户提供临时食水。

受事故影响，皇后大道西部分行人路须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。行车交通不受影响。

署方又称，由于水管渗漏位置涉及政府及大厦私人供水管，该署会与大厦管理处紧密联系，尽快完成有关的水管维修工程以恢复食水及冲厕水供应，感谢受影响市民的体谅。

 

