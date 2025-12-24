长沙湾元州邨女子上门探父挨斩 同父异母兄长涉伤人被捕

长沙湾元州邨发生伤人案。今日（24日）凌晨零时许，警方接获31岁姓叶女子报案，指她在元乐楼一单位内，被45岁同父异母的兄长以刀袭击，头部受伤。警员到场调查，以涉嫌伤人拘捕叶女的兄长，并由救护车将两人分别送往明爱医院治理。

长沙湾元州邨45岁兄刀袭同父异母妹被捕。黎志伟摄

长沙湾元州邨发生伤人案。黎志伟摄

长沙湾元州邨发生伤人案。黎志伟摄

消息称，昨日（23日）晚上叶父在元乐楼单位与儿子一起饮酒，两人均饮醉，其间儿子情绪激动。叶父一度制止但不慎跌倒受伤，于是以视像电话通知女儿及家人。至今日凌晨零时许，女儿及家人到达单位探望，未料女儿发现兄长满身酒气，并手持一把约30厘米长的厨房刀挥舞。

混乱中叶女被兄长挥刀斩伤头部，伤口长约5厘米，她连忙报案求助。据悉，被捕人与女伤者是同父异母的兄妹，但两人素有积怨。警方正调查酿成血案的原因，将案件交由深水埗警区刑事调查队第六队跟进。