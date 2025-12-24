Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾元州邨女子上门探父挨斩 同父异母兄长涉伤人被捕

突发
更新时间：02:27 2025-12-24 HKT
发布时间：02:27 2025-12-24 HKT

长沙湾元州邨发生伤人案。今日（24日）凌晨零时许，警方接获31岁姓叶女子报案，指她在元乐楼一单位内，被45岁同父异母的兄长以刀袭击，头部受伤。警员到场调查，以涉嫌伤人拘捕叶女的兄长，并由救护车将两人分别送往明爱医院治理。

长沙湾元州邨45岁兄刀袭同父异母妹被捕。黎志伟摄
长沙湾元州邨45岁兄刀袭同父异母妹被捕。黎志伟摄
长沙湾元州邨发生伤人案。黎志伟摄
长沙湾元州邨发生伤人案。黎志伟摄
长沙湾元州邨发生伤人案。黎志伟摄
长沙湾元州邨发生伤人案。黎志伟摄

消息称，昨日（23日）晚上叶父在元乐楼单位与儿子一起饮酒，两人均饮醉，其间儿子情绪激动。叶父一度制止但不慎跌倒受伤，于是以视像电话通知女儿及家人。至今日凌晨零时许，女儿及家人到达单位探望，未料女儿发现兄长满身酒气，并手持一把约30厘米长的厨房刀挥舞。

混乱中叶女被兄长挥刀斩伤头部，伤口长约5厘米，她连忙报案求助。据悉，被捕人与女伤者是同父异母的兄妹，但两人素有积怨。警方正调查酿成血案的原因，将案件交由深水埗警区刑事调查队第六队跟进。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
6小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
16小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
19小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
17小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
19小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
20小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
2025-12-23 11:20 HKT