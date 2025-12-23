Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外籍兵团持刀棍爆窃逢吉乡村屋 难逃屋主天眼 警闪电拘7男

突发
更新时间：18:50 2025-12-23 HKT
发布时间：18:50 2025-12-23 HKT

八乡逢吉乡昨日（12月22日）凌晨有屋主报案，表示经闭路电视发现其村屋遭匪徒爆窃，其中3男手持铁通、板球棍及牛肉刀。新界北总区冲锋队接报赶至，在现场50米外截停并搜查一辆可疑七人车，搜出怀疑犯案用武器及所有失物，包括总值约港币2.2万元现金及珠宝首饰。人员遂以「严重入屋犯法罪」，拘捕车上7名非华裔男子。

警方元朗警区刑事调查队侦缉督察何倩茵表示，被捕7男介乎17至36岁，其中2男持有香港身份证， 另外5男持「行街纸」。 案发时，7男首先爬过2米高的上锁铁闸，其后5男潜入屋内爆窃，另外2男则屋外把风。

据悉，案中4人为巴基斯坦裔，其余分别来自印度、埃及和法国。目前，元朗警区刑事调查队第5队正跟进案件，7男正被扣查，已被暂控合共一项「严重入屋犯法」罪，案件将于明日（12月24日）上午在屯门裁判法院提堂。

圣诞新年长假期将至，警方呼吁市民提高防盗意识，外出前应检查好门窗，并考虑在单位内外加装摄录机和门窗感应器；物业管理公司保安人员如果发现可疑人士，亦应尽快报警。警方又预告，长假期会加强巡逻打击罪恶，以防不法之徒犯案。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
9小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
2小时前
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
影视圈
8小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
8小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
2025-12-22 15:31 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
2025-12-22 16:54 HKT
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
3小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
2小时前