外籍兵团持刀棍爆窃逢吉乡村屋 难逃屋主天眼 警闪电拘7男

八乡逢吉乡昨日（12月22日）凌晨有屋主报案，表示经闭路电视发现其村屋遭匪徒爆窃，其中3男手持铁通、板球棍及牛肉刀。新界北总区冲锋队接报赶至，在现场50米外截停并搜查一辆可疑七人车，搜出怀疑犯案用武器及所有失物，包括总值约港币2.2万元现金及珠宝首饰。人员遂以「严重入屋犯法罪」，拘捕车上7名非华裔男子。

警方元朗警区刑事调查队侦缉督察何倩茵表示，被捕7男介乎17至36岁，其中2男持有香港身份证， 另外5男持「行街纸」。 案发时，7男首先爬过2米高的上锁铁闸，其后5男潜入屋内爆窃，另外2男则屋外把风。

据悉，案中4人为巴基斯坦裔，其余分别来自印度、埃及和法国。目前，元朗警区刑事调查队第5队正跟进案件，7男正被扣查，已被暂控合共一项「严重入屋犯法」罪，案件将于明日（12月24日）上午在屯门裁判法院提堂。

圣诞新年长假期将至，警方呼吁市民提高防盗意识，外出前应检查好门窗，并考虑在单位内外加装摄录机和门窗感应器；物业管理公司保安人员如果发现可疑人士，亦应尽快报警。警方又预告，长假期会加强巡逻打击罪恶，以防不法之徒犯案。