鲗鱼涌妇人堕海昏迷 热心船家救起
更新时间：17:34 2025-12-23 HKT
发布时间：17:34 2025-12-23 HKT
鲗鱼涌公园有途人今日（12月23日）下午近3时报案，表示发现一名妇人在离岸1至2米海面漂浮，怀疑堕海。救援人员到场时，该名63岁姓赵妇人已获途经船只救起但仍昏迷。其后，妇人被送往东区医院抢救，幸恢复意识。妇人堕海原因待查。
