玛嘉烈工程揭造假︱据悉警拘3人 包括诺和工程负责人 重案组搜办公室

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商，怀疑呈交伪造证明。据了解，警方就事件拘捕3人，据悉分别为涉事分判商「诺和工程有限公司」两名姓王及姓陈负责人，以及一名公司职员，涉嫌行使虚假文书。重案组人员今日（12月23日）亦前往火炭，到「诺和工程」办公室搜证。

诺和工程的官网今日仍可浏览，该公司报称于2018年创立，声称提供不同工程监测系统，当中包括实时监测震动仪器，网页显示其公司地址位于火炭坳背湾街金豪工业大厦。不过，原本显示其团队成员头像及背景页面，已经无法进入。

医管局发言人早前表示，玛嘉烈医院荔景大楼重建及扩建工程的监测震动仪器校正证明，由总承建商辖下一个分判商诺和工程公司呈交总承建商中铁建设集团有限公司，再经总承建商呈交医管局。其后经医管局核查确认，该校正证明并非由证明书上所列的广东中正航计量检测有限公司所发出。

医管局强调非常重视事件，已主动向警方报案，以及责成工程总承建商严肃跟进及彻查事件，并已要求总承建商暂停有关分判商诺和工程公司的工作。医管局对违反医院工程合约条款保留一切法律追究权利。

玛嘉烈医院目前正扩建荔景大楼，从而应付日益增加的临床服务需求。整项扩建工程的范围包括拆卸荔景大楼复康花园原结构和变压房；在荔景大楼原复康花园和停车场兴建一座新扩建大楼；翻新、改建和加建现有大楼；兴建新扩建大楼与现有大楼之间的连接桥；以及外部和园景美化工程。扩建计划的筹备工作已在2019年12月开展，工地平整及地基工程，以及主要工程已先后于2021年8月及2024年3月开始。