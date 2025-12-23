玛嘉烈工程揭造假︱据悉警拘「诺和工程」负责人 重案组搜办公室

玛嘉烈医院重建及扩建工程的监测震动仪器的分判商，怀疑呈交伪造证明。据了解，警方就事件拘捕1人，据悉为涉事分判商「诺和工程有限公司」姓王负责人，重案组人员亦到「诺和工程」位于火炭的办公室搜证。

医管局发言人早前表示，玛嘉烈医院荔景大楼重建及扩建工程的监测震动仪器校正证明，由总承建商辖下一个分判商诺和工程公司呈交总承建商中铁建设集团有限公司，再经总承建商呈交医管局。其后经医管局核查确认，该校正证明并非由证明书上所列的广东中正航计量检测有限公司所发出。医管局非常重视事件，已主动向警方报案，以及责成工程总承建商严肃跟进及彻查事件，并已要求总承建商暂停有关分判商诺和工程公司的工作。医管局对违反医院工程合约条款保留一切法律追究权利。

