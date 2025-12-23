圣诞｜机场：所有私家车及轻货长期泊位爆满 吁旅客使用公共交通
发布时间：16:45 2025-12-23 HKT
香港国际机场今日（12月23日）下午3时45分在官网显示，由于假期人流畅旺，机场所有私家车及轻型客货车长期停车位已全部泊满，建议旅客使用公共交通工具前往机场，以免不必要的延误。
机管局称，由于假期人流畅旺，香港国际机场四号停车场的长期停车位已经泊满，旅客请使用公共交通工具前往机场，亦可在机场网页及「我的航班」应用程式查阅有关最新停车场泊位数目资料。
根据入境处出入境数字，经机场出境的香港居民人次，自上周四（12月18日）起至昨日（12月23日），先后为47,855人次、57,307人次、59,331人次、49,284人次、51,408人次。
