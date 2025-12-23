患心脏病33岁男涉贩毒落网 还押期间昏迷送院不治

一名33岁患心脏病男子，本月因贩运危险药物罪而被还押于荔枝角收押所，昨日（12月22日）在院所内昏迷，被送往公立医院后证实不治。

惩教署指，该名还押在囚人士患有心脏病，一直需要接受院所医院及公立医院治疗及跟进。昨晚7时58分，惩教人员发现他于囚仓内昏迷不醒，立刻召唤支援人员到场为他急救，并召唤救护车将他送往公立医院作进一步救治。

他送院后一直昏迷，其后情况转差，延至昨晚9时34分证实不治。惩教署已将事件通知警方，死因裁判法庭将死因研讯。