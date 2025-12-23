国泰航班机尾降落时擦跑道 当局定性为「严重事故」料调查1年

国泰航空一班由胡志明市飞往香港的航班，于上月26日晚降落时发生惊险一幕。尝试降落不果复飞期间，机身尾部与跑道擦碰，多处磨损，幸事件没有乘客和机组人员受伤。民航意外调查机构今日（12月23日）发表初步报告，将事件分类为「严重事故」，调查人员已经与机组人员面谈，及搜集相关资料，预计整项调查需时1年。

初步调查报告显示，客机当晚11时32分准备降落，在拉平著陆阶段时，机组人员因操作原因，决定中止降落并复飞，其间机身尾部接触跑道表面。客机安全折返著陆后被拖往维修区，经地面检查后，发现其中一区间机腹蒙皮与跑道摩擦后磨损；机尾撞击感应器、厕所废料面板及辅助动力装置舱通风管道亦受损。

目前，调查小组已和机组人员面谈，并收集航班文件、飞行数据及驾驶舱录音。其他与调查有关的资料正在收集中。小组正分析所收集的数据和资料，以确定此严重事故情况、成因和促成因素，同时确定进一步需要调查的范围，和/或要跟进的调查方向。预计此严重事故调查需时12个月。

国泰航空Cx764航班首次降落期间复飞，第二次终安全降落。Flightradar24 截图