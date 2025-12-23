牛头角穿梭巴撞过路女 街坊目睹喝停司机 车尾辘遗血路
更新时间：14:02 2025-12-23 HKT
发布时间：14:02 2025-12-23 HKT
发布时间：14:02 2025-12-23 HKT
牛头角发生旅游巴撞途人意外。今日（23日）下午近1时，一辆穿梭巴士在福淘街撞倒一名过马路的女途人，她受伤流血倒地。救援人员接报指女途人被夹困于车底，幸赶到时发现她没有被困，惟现场遗下大滩血迹。救护员随即将伤者送往伊利沙伯医院救治。
现场所见，涉事穿梭巴士用作接载乘客，来往福淘街的港铁九龙湾站及牛头角海滨道83号一写字楼项目。消息称，当时穿梭巴沿牛头角道左转入福淘街，讵料撞及涉事的女途人。惟男司机怀疑未有察觉，要由街坊喝止叫停，他始知发生意外停车。
意外发生后，女途人脚部受伤，倒卧于穿梭巴士左边近车尾，一度怀疑被夹困，所见穿梭巴士的后轮旁边遗下一条血路。司机在场协助警方调查，其后由警员带上警车，警方正调查意外成因。
