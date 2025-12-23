珍惜生命｜新蒲岗衍庆街女子飞堕超市门外 送院不治
发布时间：08:54 2025-12-23 HKT
今日（23日）早上8时03分，新蒲岗衍庆街一名女子倒卧在一间超级市场对开，满身鲜血昏迷不醒，怀疑由高处堕下。救护员接报到场，将女事主送往广华医院抢救，惟延至早上8时44分不治。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
