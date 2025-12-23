黄大仙富山邨扫毒拘4男女 检1.7万元「依托咪酯」烟弹及冰毒

黄大仙警区特别职务队第一队人员根据线报及经深入调查，昨日（22日）展开打击毒品行动，突击搜查富山邨一单位并拘捕4名本地男女。

单位内一名37岁本地女子涉嫌「经营毒窟」及「贩运危险药物」被捕，一名35岁本地男子则涉嫌「贩运危险药物」被捕。另外两名分别为34及44岁的本地男子则涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。他们现正被扣留调查。

行动中，警方共检获59粒载有怀疑「依托咪酯」的烟弹、一些怀疑「冰」毒及一批怀疑吸食毒品工具，包括冰壸、打火机及饮管等。行动中所检获的毒品总值约1.7万元。

根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款500万港元及终身监禁。任何人如开设或经营烟窟，一经定罪，最高可被判处罚款500万港元和监禁15年。任何人如管有危险药物，或吸食、吸服、服食或注射危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款100万港元及监禁7年。警方呼吁市民切勿以身试法。