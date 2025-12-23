Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔道平治遇警查截逃走 冲灯撞私家车后司机弃车逃逸 车内检获怀疑毒品

突发
更新时间：03:25 2025-12-23 HKT
发布时间：03:25 2025-12-23 HKT

太子发生交通意外。今日（23日）凌晨1时，一辆平治私家车与一辆富豪私家车，在界限街与弥敦道交界发生相撞。意外后，平治私家车司机弃车逃去，富豪私家车上男司机受伤，由救护车送往广华医院接受治理。

据了解，警方凌晨时分在大埔道近黄竹街设置路障，期间截停一辆平治私家车调查。调查期间，司机交出证件后突然开车逃去，驶至大埔道界限街交界日土木山一度冲灯，与一辆沿界限街往九龙城方向的富豪私家车发生相撞。富豪私家车被后，失控铲上弥敦道一个行人过路处。平治私家车则车头调转并铲上行人路，司机立即落车逃去。

警方调查后，在平治车上搜出怀疑毒品。警方将案调查事件，并追查私家车司机下落。

就现场所见，富豪私家车车头损毁严重，车头冚隆起，泵把飞脱；平治私家车则右边车门损毁。

