粤车南下｜首批粤车午夜起抵港 首位过关司机：「等咁长时间就系为咗呢一刻」

「粤车南下」首阶段计划正式实施，首批合资格挂「FT」字头车牌的广东私家车，今（23日）凌晨零时起，陆续经港珠澳大桥驶入香港市区，每次停留最多三日。

首位抵港司机：「等咁长时间就系为咗呢一刻」

大批传媒周一晚在港珠澳大桥口岸香港口岸守候，首批经「粤车南下」来港的私家车，于凌晨零时42分抵达口岸闸口，现场有工作人员指示，约数分钟后便成功过关。

首辆过关的私家车司机彭先生表示，两地过关流程畅顺，效率高，未遇到任何阻碍。他指，等待约一个月才成功取得「粤车南下」名额，形容感到幸运及兴奋，「等咁长时间就系为咗呢一刻」。彭先生又说，并非刻意成为首辆来港的车辆，来港时全程「慢慢揸」，计划与家人在港游览，享受过程。

第二辆成功过关的私家车乘客杨小姐表示，以往来港多数乘坐旅游巴，形容自驾来港可沿途欣赏风景，「真系好爽」。她指，乘坐旅游巴只能从侧窗观看风景，自驾则可从正前方视野欣赏沿途景色。她又指，在内地关口需打开四个车窗，随行乘客使用专用通道过关；抵达香港关口时只需递交证件，毋须下车，过程相当方便，计划翌日下午离港。

司机张先生则表示，能够驾驶自己的车辆来港十分便利，并不担心左軚驾驶问题，认为「都OK」。他又指，出发前已在珠海为电动车充满电才来港。

12月22日晚上起，大批传媒在场守候，等待首批南下粤车。黎志伟摄

首批粤车陆续经港珠澳大桥驶入香港市区。

「粤车南下」由12月9日起接受合资格广东私家车申请。经署方审批后，申请人陆续完成验车、核实「电子联络方式」及购买保险等程序，并在申请平台提交文件。每辆南下粤车的车牌暂以「FT」为字头和四位数字组成，安装方法与「粤港车」相同，同时粤车司机亦要安装「易通行」。

相关报道：粤车南下｜首批粤车12.23凌晨来港 车主须备「FT」车牌及易通行 运输署收逾700宗申请

运输署表示，首批受理中签申请的1700个名额，已收到超过700宗申请，占总申请名额约四成。据早前央视报道，首批开放南下粤车来自广州、珠海、江门、中山4个城市，当局预料半年后推广至广东省其他城市。首批成功预约出行的粤车，今日（12月23日）凌晨零时起经港珠澳大桥入境香港市区，每次留港最多三日。