南非抵港男藏$400万可卡因 海关拘人搜屋再检气枪伸缩棍

突发
更新时间：22:55 2025-12-22 HKT
发布时间：22:55 2025-12-22 HKT

​香港海关今日（12月22日）在香港国际机场侦破一宗涉及入境旅客的贩毒案件，检获约5公斤怀疑可卡因和拘捕一名男子。海关人员随后在该男子的住所再检获3枝怀疑重力操作钢棒和两枝怀疑受管制气枪，所有检获的物品估计市值共约400万元。

一名25岁的男旅客今日从南非约翰内斯堡飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李箱的夹层中发现重约5公斤的怀疑可卡因，遂把该名男子拘捕。其后，海关人员再于该被捕男子的住所搜获3枝怀疑重力操作钢棒和2枝怀疑受管制气枪。案件仍在调查中。

案件中检获的怀疑可卡因。
海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

海关会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，这确保有效打击跨境贩毒活动。 

案件中检获的怀疑受管制气枪。
案件中检获的怀疑重力操作钢棒。
