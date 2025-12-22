今年首10个月逾3.5万宗诈骗 呃逾64亿元Meta占四成 不乏专业人士上当

警方于今年1至10月录得35831宗骗案，损失金额64.3亿元，当中近半损失来自网上投资骗案。商业罪案调查科反诈骗协调中心警司李蔚诗表示，录得的4515宗网上投资骗案有3750宗涉及Meta平台（Facebook、Instagram、Whatsapp)，造成26亿元损失，警方虽与相关平台有所联系，惟执法上仍存在困难。

警：Meta平台伺服器多于境外 执法存困难

警方资料显示，整体骗案数字与往年相若，损失金额更下跌8%，惟投资骗案宗数及损失金额分别上升2成及3成，当中逾半受害人为40至59岁，不乏专业人士。

李蔚诗表示，近期不少受害人并非因贪心或有赌博心态而受骗，反而因为平日有查看投资建议的习惯，因此在社交平台接触到虚假投资广告时，误以为是投资学习和交流平台，当点击连结后被转接到WhatsApp的交流群组，群内的戏子会假称跟随「老师」购买股票获利，「受害人初时或只抱静观或学习心态，但见群内其他人获利，开始动摇。」

她续指，「客服」会向受害人介绍虚假投资平台，相关平台可于合规软件下载平台上取得，令他们放下戒心；当受害人于虚假平台充值后，初期确能获利，但要求取款时，会骗徒会以各种借口要求继续充值，受害人最终损失惨重。

对于有8成网上投资骗案于Meta平台上发生，李指出，警方与Meta建立了直接联系机制，当发时有帐户或帖文涉及诈骗，会即时通知有关平台处理，惟执法上仍存在困难，因为平台的伺服器大多位于境外，香港警方没有执法权。

投资骗徒步步设局 呃走$14万

投资骗案受害人Ray（化名）忆述受骗经过，指今年6月于Whatsapp接到骗徒讯息，对方假借「泊错车」联络他，又自称从事港交所的后台金融支援相关工作，他们不久以网友形式展开交流，及后对方声前往新加坡从事加密货币相关工作，从中了解到后台运作及赚钱方式，开始询问有否兴趣投资，更展示成功获利的银行入数纸，建议入场尝试。

Ray最初存入10000港元开户，成功获利约200美元，令他深信不疑，对方亦鼓励增加投资，但当他转帐时，本地银行怀疑交易可疑而拒绝转帐。

虽然银行曾作出提醒，Ray仍与骗徒保持联络。他指出，有天平台显示获得7万美元利润，惟平台「客服」指因应新加坡法例，取款需缴交利得税，他坦言见到大额盈利后，不假思索地根据指示转帐13万港元，然而系统却显示帐户因「做老鼠仓」被冻结，称要缴付29万港元保证金才能解冻。

Ray向该名「网友」求助，对方表示这很正常，甚至主动提出可帮忙垫付14万元，此时Ray惊觉受骗，损失合共14万元，于是报警求助。他事后反思，对方布局极其精心，期望分享自身受骗经历，提醒市民避免堕入骗局。