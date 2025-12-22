旺角东站6工人维修机房 吸入气体晕倒送院
港铁旺角东站发生工业意外。今日（22日）下午2时41分，据报旺角东站进行维修工程期间，6名工人吸入化学气体不适晕倒。救援人员接报到场救援，率先将2人送往广华医院，他们经送院后回复清醒。其余4名工人之中，3人亦回复清醒，但1人不省人事。
现场消息称，当时涉事工人在机房维修发电机，怀疑他们吸入过量二氧化碳，警方正调查事件。
