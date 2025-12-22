旺角东站更衣室装修喷浆 4工人吸入过量一氧化碳晕倒送院

港铁旺角东站发生工业意外。今日（22日）下午2时41分，6名外判的装修工人在站内一更衣室装修，并利用电油发电机送行喷浆，期间他们疑吸入过量一氧化碳，其中4人相继晕倒。救援人员接报赶至，先后将他们送院救治，幸各人其后恢复意识。现场消息称，涉事更衣室空间有限，发电机运作期间释出大量一氧化碳，加上装修期间抽气扇停用通风不足导致意外。

工人送院后精神较差「连签名都签唔到」

工业伤亡权益会人员到场了解伤者情况，提到此类提到工人虽然有意识，但仍在吸氧，其中两人精神状况较差，「连签名都签唔到」。她表示，相关发电机据悉由电油驱动，运作时会喷出气体，多数情况是在室外修路工程使用，较少见于室内场地。她批评相关工程公司很大问题，事前没有风险评估及施工程序，对事件难以接受。