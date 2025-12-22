Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

八乡逢吉乡7匪入屋爆窃 遭女户主撞破 当场被捕

突发
更新时间：14:31 2025-12-22 HKT
发布时间：14:31 2025-12-22 HKT

元朗发生爆窃案。今日（22日）凌晨1时21分，八乡逢吉乡路一村屋遭贼人入屋爆窃，46岁姓胡女住户发现，连忙报案。警员接报赶到，即场在村屋外截获一辆私家车，拘捕7名男子，并在私家车上检获一把牛肉刀、一把锤、两枝铁棍、一只戒指、两对耳环、港币约110元及人民币约1,100元现金；检获的财物总值共约2万元。

被捕7人分别涉嫌爆窃及管有攻击性武器，正被扣留调查。据悉，当中4人为巴基斯坦裔（19至36岁）、1人是印度裔（21岁）、1人来自埃及（17岁）、1人是法国人（24岁）。除了一名巴汉持有香港身份证，其余6人持「行街纸」，案件交由元朗警区刑事调查队第五队跟进。

 

