私家车太子道西逆线逃捕 司机弃毒品攀栏杆就擒 揭涉5宗通缉案

一名被通缉男子于今日（22日）早上9时许，怀疑驾驶毒品快餐车被巡警发现截查。男子为逃避警方追捕，先在旺角窝打老道与太子道西逆线行车，途中又弃下毒品及弃车于创知中学外，跑至附近公园被警员追及，当场制服拘捕。

被捕男子涉「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」及5宗通缉案件，案件正由西九龙交通部跟进。

事发于今早9时许，西九龙交通总部人员驾驶警察电单车途经窝打老道近对衡道，期间目睹一部私家车的司机驾驶期间使用手提电话及没有佩戴安全带。警员指示司机停车接受调查，但对方未有理会并且高速驾车逃离，期间更在公主道、亚皆老街逆线行驶，最后私家车停在窝打老道北行线创知中学对开。

现场消息称，司机落车逃跑，跑至约400米外、近亚皆老街一个花园的行人天桥上，一度爬出栏杆外险象环生。追至的警员在旁劝止：「落嚟先讲、落嚟先讲，落嚟呀」，最终将司机制服，并以黑布蒙头押返私家车调查。警方亦在附近一花糟位置，发现一个怀疑是司机弃掉的腰包，内有十数包怀疑可卡因毒品，事后一并检走化验。