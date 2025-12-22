Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 未起回巨款

更新时间：10:51 2025-12-22 HKT
发布时间：09:17 2025-12-22 HKT

上周四（18日）上环发生巨额劫案，两名找换店职员手持4个共载有10亿日圆（折算约5,000万港元）的行李箧，到皇后大道中181号新纪元广场对面下车时，被多名劫匪持开山刀抢走4个箧；匪徒随即登上接应七人私家车逃去。警员接报到场兜截，在上环港鐡站D出口外拘捕一名内地男子，并在附近发现一辆涉案的七人车。警方经连日调查，至今以涉嫌「串谋行劫」共拘捕15名人士，包括案中主脑及当日落手的所有匪徒，惟巨额失款仍未起回。

相关新闻：上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒

港岛总区刑事部（行动）警司冼国明今早（22日）在记者会交代案件，案发于12月18日早上9许时，2名虚拟货币店职员到上环永乐街一间找换店兑换大批日圆，折合约5,000万港元，期间贼车驶至，3名匪徒落车，其中1人持牛肉刀指吓受害人，抢走4个装钱旅行箱，登上接应车辆逃离现场，整个过程仅30秒。受害人无受伤。警方经过数日调查，拘捕11男4女，包括当日落手的所有匪徒，全部为本地人，部分有黑帮背景，惟赃款未寻回。

港岛总区刑事部（行动）警司冼国明（左），及总区重案组第一队总督察文智阳交代案件。
上环10亿日圆劫案当日情况：

警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 未起回巨款
36分钟前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
