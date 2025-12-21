Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬至断水 上水天平邨居民落楼扑水 居民：买咗嘢煲汤 冇水煲鬼

突发
做冬才无水，怎么办？上水新运路近扫管埔路单车径一条直径400毫米的食水管爆水管，在维修水管期间，天平邨部分楼宇、天平商场与安盛苑的食水供应受阻，水务署派出水车及设置临时水箱供市民取水，争取凌晨恢复供水，傍晚到来取水市民渐多，有人大感扫兴：「买咗嘢煲汤，冇水煲鬼！」

天平邨居民过着不一样的冬至，有居民表示，今（21日）凌晨6时许，咸淡水均暂停供应，要到超级市场买樽装水，再到楼下轮水，庆幸暂时不致太大影响，仍可煮到冬至饭。

居民王太表示，本来今晚打算煲汤，「依家冇水煲鬼」，因家中没有水桶，只能携着水煲轮水，仅作冲厕和洗手，用完后再落来取水，甚觉不便。另一居民蔡先生指出，幸提早做冬，但今晚可能未能洗澡，庆幸天气不热，不致太大问题。

新一届北区区议员姚铭表示，最新消息是凌晨才全面恢复供水，居民闻讯后纷纷来取水，储备更多食水在家，他也提供约500个水袋给居民方便载水。

水务署：联和墟及翠丽花园恢复供水

 

水务署表示，就上水扫管埔路单车径的紧急水管维修工程，在本署工程团队一直进行供水调度以收窄受影响范围。现时，联和墟及翠丽花园的食水供应已恢复正常。因应水管维修工程，在维修期间，安盛苑、天平邨天朗楼、天美楼、天明楼、天喜楼及天平商场的食水供应会受影响。我们正为受影响用户提供临时食水，包括3架水车及12个水缸。

在是次事故中，本署派出紧急应变小队于现场协调及为市民提供即时协助，包括到安老院了解受影响的情况，以及与屋苑管理处、食肆及 居民紧密沟通，就暂时供水安排及复水的详情互通资讯，为有需要的居民 及商户 提供适切支援。

本署工程团队正全力进行水管维修，惟在维修过程中发现相关喉管附近铺设了密集的公共地下管线，而且喉管被混凝土包裹。尽管维修工序复杂，本署团队正争取于今晚凌晨完成维修及恢复食水供应。本署团队会继续与北区民政事务处、当区区议员及屋苑管理处紧密联络，了解受影响居民的需要并提供适切的协助。我们就事件为市民带来的不便表示歉意。

 

