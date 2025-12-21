冬至断水│上水天平邨居民落楼扑水 水务署：争取凌晨完成维修恢复供水

做冬才无水，怎么办？上水新运路近扫管埔路单车径一条直径400毫米的食水管爆水管，在维修水管期间，天平邨部分楼宇、天平商场与安盛苑的食水供应受阻，水务署派出水车及设置临时水箱供市民取水，争取凌晨恢复供水，傍晚到来取水市民渐多，有人大感扫兴：「买咗嘢煲汤，冇水煲鬼！」水务署于晚上9时许表示，天平邨天朗楼、天美楼、天明楼、天喜楼、安盛苑(共约3700户)及天平商场食水供应仍受影响，已增派水车及水缸为受影响居民及商户提供临时食水，该署工程团队正全力进行水管维修，并争取于周一（22日）凌晨完成维修及恢复食水供应。

天平邨居民过着不一样的冬至，有居民表示，今（21日）凌晨6时许，咸淡水均暂停供应，要到超级市场买樽装水，再到楼下轮水，庆幸暂时不致太大影响，仍可煮到冬至饭。

居民王太表示，本来今晚打算煲汤，「依家冇水煲鬼」，因家中没有水桶，只能携着水煲轮水，仅作冲厕和洗手，用完后再落来取水，甚觉不便。另一居民蔡先生指出，幸提早做冬，但今晚可能未能洗澡，庆幸天气不热，不致太大问题。

新一届北区区议员姚铭表示，最新消息是凌晨才全面恢复供水，居民闻讯后纷纷来取水，储备更多食水在家，他也提供约500个水袋给居民方便载水。

水务署：约3700户食水供应仍受影响

水务署表示，上水扫管埔路单车径的水管渗漏事故，本署工程人员于今日(21日)早上立即派员关上水掣，期间上水天平邨、安盛苑、天平商场、粉岭联和墟及翠丽花园一带的食水供应一度受影响。为减低对市民的影响，本署工程人员随后一直进行供水调度，以收窄受影响范围。在完成供水调度后，粉岭联和墟及翠丽花园一带，以及天平邨天贺楼、天祥楼及天怡楼的食水供应于今日下午已回复正常。为配合紧急水管维修工程，现时天平邨天朗楼、天美楼、天明楼、天喜楼、安盛苑(共约3700户)及天平商场食水供应仍受影响。本署已增派水车及水缸为受影响居民及商户提供临时食水。

本署工程团队正全力进行水管维修，并争取于凌晨完成维修及恢复食水供应。本署团队会继续与北区民政事务处、当区区议员及屋苑管理处紧密联络，了解受影响居民的需要并提供适切的协助。我们就事件为市民带来的不便深表歉意。