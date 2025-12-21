Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马鞍山男子玩滑翔伞坠落树上 直升机救起送院

突发
更新时间：13:34 2025-12-21 HKT
马鞍山发生玩滑翔伞意外。今日（21日）早上11时27分，有行山人士在麦理浩径第四段远足期间，目睹有人在大金钟山头玩滑翔伞失事，坠落至一棵大树后失去踪影，于是报警求助。

救援人员接报后赶往现场拯援，政府飞行服务队亦派出直升机协助，其后救起涉事的49岁姓叶男子。他清醒被送往湾仔停机坪，再转送律敦治医院治理。意外原因有待调查。

现场是大金钟山头。资料图片
现场是大金钟山头。资料图片

本月9日石澳龙脊滑翔伞外：

今次已是月内第二宗玩滑翔伞意外。本月9日下午2时20分，一名拥有4年滑翔伞经验的68岁姓朱退休男子，在石澳龙脊独自玩滑翔伞时，被强风卷起升至离地25米高位置，之后再失控堕地，跌落打烂埕顶山的山顶处。事主昏迷由直升机急送往东区医院，惜经抢救后不治。死因有待验尸后确认。

