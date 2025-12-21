上水新运路爆地下淡水管 多个屋苑停水 网民：冬至先冇水

今日（21日）早上近7时，上水新运路近扫管埔路单车径行人路有地下食水供水管爆裂，大量黄泥水淹浸附近马路，水深一度达10多厘米。警员接报到场处理，并通知水务署派员到场关上水掣，进行抢修。

受事件影响，据悉上水及粉岭联和墟一带食水供应受阻；包括天平邨、石湖新村、美景新邨、荣福中心和联和墟街市等，一度停水及出现弱水情况，部分店舖无法如常营业。有网民大呻：「冬至先冇水！」水务署事后已派出水车，并于天平邨设置临时水箱，供居民取水应急。署方亦透过调度方式，至早上约10时恢复联和墟一带的食水供应。

水务署在facebook「滴惜仔」表示，该署接获报告指上水新运路近扫管埔路单车径有供水管渗漏，经了解后确认涉事水管为一条直径400毫米的食水供水管。在供水调度后，联和墟及翠丽花园一带会出现水弱的情况。因应水管维修工程，在维修期间，安盛苑、天朗楼、天美楼、天喜楼及天平商场的食水供应会受影响。署方正为受影响用户提供临时食水。

受事故影响，扫管埔路一段单车径须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程，新运路的行车交通不受影响。水务署又称，该署工程团队正全力进行水管维修，并会尽快恢复食水供应及重开受影响的单车径。该署团队会继续与北区民政事务处、当区区议员及屋苑管理处紧密联络，了解受影响居民的需要并提供适切的协助。署方亦就事件为市民带来的不便表示歉意。