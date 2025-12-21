湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理

湾仔发生停车场泊车纠纷事件。警方今日（21日）凌晨零时许接获报案，指有车主在庄士敦道181号一个停车场泊车后，因车场关门未能取车。警员接报到场，经初步调查，将案件列作「投诉」处理。

其中一名车主郑先生表示，这是他首次使用该停车场。他于周六（20日）下午约5时将车停泊于上址，至凌晨12时29分返回取车时，发现停车场铁闸已关上，未能将车驶走，遂报警求助。警方于凌晨约1时06分到场，曾与停车场管理人员沟通，但对方拒绝即时开闸。

郑先生指出，当时约有13辆私家车被困场内，据他了解，停车场将于早上7时30分才会重新开闸。他称，与其余车主互不认识，直至当晚到场取车，才得知停车场并不提供通宵服务。

停车场出入口列明营业时间及「不设通宵服务」。蔡楚辉摄

停车场在凌晨时间关闸。蔡楚辉摄

大批车主未能将车驶走。蔡楚辉摄

他又指，现场有私家车排至闸前，其中排在最前的车辆驶至闸口时，仍未到凌晨12时30分，质疑车场方面提早关闸。他指过往亦曾有车主遇到类似情况，惟管理公司「意见接受，态度照旧」。

另一名女车主梁小姐则表示，她于凌晨12时30分前到达停车场取车，当时车闸已关闭。她指出，停车场营业时间的告示字体细小，较收费标示不显眼，认为营业时间应清楚展示在拍八达通的位置，让驾驶者更容易留意。她称，事前并未预期停车场会于凌晨时分关门。

现场所见，停车场入口显示每小时收费为34元，下方列明营业时间为上午7时30分至凌晨12时30分，并标示「不设通宵服务」的提示字句。