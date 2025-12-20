车Cam｜打鼓岭疯狂凌志无视夹击 同党被抛落车沦弃子 警最终截获拘3男

打鼓岭发生警车与私家车追逐的惊险场面。今日（12月20日）上午，一辆白色凌志私家车涉嫌撞车后不顾而去，警方接报追截至文锦渡路近缸瓦甫路时，该车无视3部闪灯警车夹击，竟在路口猛转180度调头逃逸，副驾驶乘客更被抛出车外，险遭车辆辗过，私家车最终在坪𪨶路撞闸被困落网。案中，警方先后拘捕司机及两名乘客，并搜出怀疑毒品及吸毒工具。

最终，车辆在坪𪨶路云泉仙馆附近一士多啤梨农场外被截获。FB：Kit Ying Tse@车Cam L（香港群组）

网上帖文所示，当时文锦渡路近缸瓦甫路一货仓外灯位，白色凌志私家车往上水方向行驶，无视3部警车闪灯夹击。突然，凌志在路口180度调头，副驾驶位置一名乘客更被抛出车外，险些被辗过。然而私家车未有停下，从警车空隙中穿插而过逃脱，跌落地的乘客沦为弃子，大批警员则上前将其按地制服。最终，车辆在坪𪨶路云泉仙馆附近一士多啤梨农场外被截获。

据了解，事发于今日早上9时32分一名市民报案，表示在上水新祥街咪表泊车期间，车辆被一部私家车撞到，对方沿新康街方向不顾而去。警方接报后在上水区内发现涉案私家车，然而私家车没有理会警员会，继续沿文锦渡方向逃去。

涉案车辆逃到文锦渡路近缸瓦甫路时，撞到一架中型货车后继续逃窜。其后在车Cam片段发生位置，36岁姓曾前座男乘客被抛落车，警员上前拘捕，并继续追捕私家车。最终，私家车在坪𪨶路云泉仙馆附近意外撞闸动弹不得，警员随即上前，制服42岁姓彭男司机和43岁姓张后座男乘客。事件中没有任何人受伤。

经调查，警方在司机身上搜出怀疑毒品，并发现他是停牌驾驶，但通过酒精及药物测试，涉嫌「狂乱驾驶」、「停牌期间驾驶」及「藏有危险药物」罪被捕。至于后座乘客，警方在其身上搜出怀疑吸毒工具，遂以「藏有工具可作吸食 / 注射危险药物」将其拘捕。至于较早时被抛落车的前座乘客，则涉嫌以「未能出示身份证明文件」被捕。边界警区重案组正跟进案件。