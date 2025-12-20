新蒲岗樽颈过路处｜房署要求承建商扩阔至6米 料明年首季大致完工

新蒲岗彩虹道与大有街交界行人过路处的道路工程，在安全岛形成「樽颈」，令收工时段人流挤拥，引发安全忧虑。相关工程由房屋署开展，房署回复查询时表示，提到工程前过路处阔度其实与目前相若，因应目前情况，已要求承建商将临时过路处由5米阔尽量扩至约6米阔。署方又提到，该过路处工程预料明年第一季可大致完成，届时过路处将会扩至8米阔。

房署繁忙时段实地观察后 指情况已有改善

房屋署表示，项目承建商现正在彩虹道及大有街实施临时交通安排，该处的临时行人过路处阔度为约5米，与工程展开前的阔度（4.5米）相若。因应实际交通情况，房屋署在12月18日已要求项目承建商将临时行人过路处尽量扩阔至约6米，以疏导行人过路时的挤拥情况。

据房屋署职员于12月18日傍晚繁忙时段实地观察，行人横过彩虹道的情况已得到改善。同时，项目承建商亦会再详细检视整体临时交通安排，在不影响车辆通行的情况下，尽量延长行人过路交通灯的时间，减少行人积聚。房屋署会联同运输署和警务处继续密切监察情况，在行人过路安全畅顺和不影响车辆通行之间取得最好的平衡。

房署：过路处完工后将由4.5米阔扩至8米阔

至于相关工程详情及进度方面，房屋署表示，为配合钻石山综合发展区及新蒲岗的未来发展，署方正于彩虹道开展一系列道路改善工程，当中包括扩阔彩虹道及大有街交界路口。为保持该路口容车量，工程会分为四个阶段进行，涉及路面改道和公共运输设施的临时搬迁等，加上不少地底设施及管道亦要改道。

房屋署经过与运输署和路政署的紧密协调后，议定了现时的详细工程计划，正如署方在今年1月14日向黄大仙区议会的汇报，按现时进度，该路口扩阔工程将于2026年第一季可大致完成。

房屋署续指，扩阔工程完成后，彩虹道右转入大有街的行车线将由一线增至两线，大大增加了行车流量，而彩虹道的行人过路处亦会由原有的约4.5米阔扩至8米阔，以增加行人过路处的行人流量。为减少对附近交通的影响，整项彩虹道道路改善工程计划亦会分阶段进行，预计于2027年第一季内完工。

