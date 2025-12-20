宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧。警务处处长周一鸣今（20日）早上表示，在之前发现的160具遗骸中，其中一具发现一对夫妇的DNA，最新增加至161人死亡。DNA化验过程仍进行中，不排除死亡人数会增加。

周一鸣今早出席警察学院结业会操后接受传媒访问时表示，上周五宏福苑开始拆棚架及围网，现时在七座受影响的楼宇中，先从其中四座开始，因为需解决安全问题，不能七座同时进行。其中四座会以试行模式进行测试，因为需将相关物件检取作证物。因此，暂时未能具体预计整个过程何时完成。

至于DNA科学鉴证过程仍持续，过往伤亡查询中心有六个失踪个案，早前已全部确认，其中五人已确认在火灾中丧生，另一人则早在2023年即火灾前已去世。因此所有伤亡查询中心报案的个案已全部解决。查询中心的24小时热线1878999，因应实际情况，将于明日（21日）改为早上7时至晚上11时投入服务。

对于被问及灾难遇害者辨认组（DVIU）首次处理大型火灾，有否同袍出现心理创伤？周一鸣承认大型的灾后应变其实罕有，所以警队每日均安排心理服务课的临床心理学家，于现场与人员对话。而他自己和管理层，亦有到场向不同同事了解需要。

他指大部分同事对于自己的工作十分清晰，知道灾难遇害者辨认的工作是一个有意义的工作，因为可令不幸去世的人士，与家人有一个解决，起码知道他的情况如何。周一鸣指现时暂未有同事需接受心理辅导，不过仍会密切注视有关情况。

目前，就宏福苑夺命火惨剧，警方已拘捕21名工程相关人士。其中15人涉嫌误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司、二判外墙工程公司；另有6名被捕人为消防装置承办商相关人士，涉嫌向消防处作出虚假陈述。