宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排附死者人数增加

更新时间：11:19 2025-12-20 HKT
发布时间：11:19 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧。警务处处长周一鸣今（20日）早上表示，在之前发现的160具遗骸中，其中一具发现一对夫妇的DNA，最新增加至161人死亡。DNA化验过程仍进行中，不排除死亡人数会增加。

周一鸣今早出席警察学院结业会操后接受传媒访问时表示，上周五宏福苑开始拆棚架及围网，现时只做了其中四幢，暂未知完成拆除工作的具体时间。至于DNA科学鉴证过程仍持续，过往伤亡查询中心有六个失踪个案，早前已全部确认，其中五人已确认在火灾中丧生，另一人则早在2023年即火灾前已去世。因此所有伤亡查询中心报案的个案已全部解决。查询中心的24小时热线1878999，因应实际情况，将于明日（21日）改为早上7时至晚上11时投入服务。

对于被问及灾难遇害者辨认组（DVIU）首次处理大型火灾的心理状况，周一鸣指有关大型火灾后的应变实属罕有，警队每日安排心理服务课的临床心理学家，他自己亦与其他同袍到火灾现场了解人员的心理状况，发现DVIU人员辨识到自己正做有意义工作，暂没有人员需接受心理辅导。

目前，就宏福苑夺命火惨剧，警方已拘捕21名工程相关人士。其中15人涉嫌误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司、二判外墙工程公司；另有6名被捕人为消防装置承办商相关人士，涉嫌向消防处作出虚假陈述。

