墨西哥抵港食物糖果藏冰毒 海关监控递送拘两女 检逾千万元各类毒品

突发
更新时间：22:20 2025-12-19 HKT
发布时间：22:20 2025-12-19 HKT

香港海关12月12日透过风险评估，于机场查验两件从墨西哥到港，并报称载有食物及糖果的空运货物。经检查后，海关人员于5枝石材保护剂塑胶樽内，发现共约20公斤怀疑液态冰毒。至昨日（12月18日）关员透过监控递送，分别在元朗及尖沙咀拘捕两名涉案女子（28及45岁），并在涉案女子尖沙咀处所内，搜出10粒怀疑大麻油烟弹、约4克怀疑大麻花、约3克怀疑可卡因以及约270克怀疑霹雳可卡因。涉案毒品总值逾1090万元。

案件仍在调查。海关强调会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。此外，市民亦要避免将个人资料或地址交予他人以作收取包裹或货物用途。

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。海关提醒市民，切勿心存侥幸，铤而走险。贩运危险药物属严重刑事罪行，一经定罪，将对他们的前途造成严重影响。

