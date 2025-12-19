秀茂坪安达邨15岁少年堕楼 送院抢救不治
更新时间：22:08 2025-12-19 HKT
发布时间：22:08 2025-12-19 HKT
秀茂坪安达邨智达楼，今日（12月19日）下午6时许，有住户发现一名男子倒卧平台。救援人员接报赶至，将昏迷男子送往联合医院抢救，可惜回天乏术。
经初步调查，死者年仅15岁，为大厦住户，相信从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待调查。据了解，少年有情绪病纪录。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
