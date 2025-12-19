入境处伙多部门打击黑工拘43人 包括15名输入劳工

入境事务处于12月14至18日在全港多区打击非法劳工，包括「银翼行动」、「曙光行动」，联同劳工处执行的「光影行动」及「彩虹行动」，联同食物环境衞生署和康乐及文化事务署执行的「惊愕行动」，以及联同香港警务处执行的「冠军行动」。截至12月18日，行动中共拘捕34名怀疑非法劳工、5名涉嫌聘用非法劳工的雇主及4名逾期逗留人士。

其中于「银翼行动」中，调查人员搜查了十个目标地点，包括餐厅及洗衣工场，共拘捕17名怀疑非法劳工及2名涉嫌聘用非法劳工的雇主。被捕的怀疑非法劳工为10男7女，年龄介乎21至49岁，除两名人士为访港旅客外，其余15名人士均为输入劳工，涉嫌于非其合约指定的地点工作或担任非合约指定的职位，从而违反逗留条件被捕。而涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为2名男子，年龄为33及50岁。

至于在联同劳工处执行的「光影行动」中，调查人员共搜查了102个目标地点，共拘捕3名怀疑从事外卖工作的非法劳工，均为非华裔男子，年龄介乎31至42岁，全部皆是免遣返声请人士，持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。

于其他的反非法劳工行动中，调查人员针对不同行业搜查了多个目标地点，当中包括装修中单位、皮具维修中心、物流货仓以及餐厅食肆等，共拘捕14名怀疑非法劳工、3名涉嫌聘用非法劳工的雇主及4名逾期逗留人士。被捕的怀疑非法劳工为6男8女，年龄介乎22至62岁，当中一名女子涉嫌行使及管有怀疑伪造身份证。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为三名女子，年龄介乎62至88岁。就上述有关雇主涉嫌聘用非法劳工的个案，目前正在调查中。不排除有更多人被捕。