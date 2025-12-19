祈福党再现 3内地偷渡女呃逾$80万财物 巡警揭发拘人

警方昨日（12月18日）上午约7时在粉岭打击街头骗案，期间在祥华邨附近一公园发现3名内地女子要求一名65岁女子交出财物，声称可为她祈福作法。警员随即上前截查三名女子，并在其身上检获相信用作祈福的米、水、胶袋、八达通、现金及电话。经调查后，该三名均为54岁的内地女子身上没有有效的身分证明文件，涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「非法入境」被捕。警方在这次行动中成功阻止罪案发生，并起回该妇人总值约33万元的现金及金器。

经进一步调查及翻查大量闭路电视影像后，人员相信三女亦涉嫌与一宗在12月10日于荃湾区发生的同类街头骗案有关。该案件中，受害人损失约49万元的财物。三女正被扣查，案件由新界南总区重案组3B队接手调查。



警方呼吁市民，应提醒家中长者时常提高警觉，切勿轻信街上借词接近的陌生人；不要轻易将家庭情况告诉陌生人，或向陌生人透露所拥有的贵重财物及给予对方金钱或财物进行祈福。市民如有怀疑，应及早向警方报案或作出举报。 如有任何与本案/思疑与本街头诈骗团伙有关的资料提供，请即致电3661 1243与新界南总区重案组3B队联络。