慈云山18岁少年自缢亡 母亲发现惜太迟
更新时间：20:37 2025-12-19 HKT
发布时间：20:37 2025-12-19 HKT
发布时间：20:37 2025-12-19 HKT
慈云山慈正邨正康楼一单位，今日（12月19日）下午4时许一名母亲，指发现其18岁姓刘儿子以麻绳上吊。救援人员接报赶至时，少年已被家人解下，惜已当场证实不治。警方于现场没有检获遗书，其死因有待调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
2025-12-17 18:00 HKT