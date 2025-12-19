Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞新年将至 海关打击派对房提供侵权卡拉OK 巡查多区拘捕两男

突发
更新时间：18:43 2025-12-19 HKT
发布时间：18:43 2025-12-19 HKT

圣诞及新年假期将至，香港海关于长假期前夕继续加强巡查和执法，严厉打击各类侵权活动，保障版权拥有人权益。其中在12月3至10日在全港多区展开「喜鹊」行动，打击派对房间经营者在业务过程中提供侵权卡拉OK歌曲予顾客使用的违法活动，拘捕两男。

海关早前根据情报分析，并在版权拥有人的协助下，锁定多间涉嫌于业务过程中管有和提供侵权卡拉OK歌曲予顾客使用的派对房间。海关人员遂在全港多区，包括观塘、九龙湾、新蒲岗、旺角、长沙湾、葵涌及元朗，突击搜查8间派对房间，并检获8套用作播放怀疑侵权歌曲的卡拉OK播放机、一套怀疑侵权游戏机套装和一批影音器材，估计市值共约24万元。

海关以涉嫌触犯《版权条例》拘捕两名男派对房间负责人，年龄分别为27岁及42岁。两名被捕人士现正保释候查，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。调查期间海关亦发现有6间位于工业大厦的派对房间涉嫌违反地契条款，有关个案已转交地政总署作进一步跟进。

海关提醒营商人士必须遵守《条例》，如有需要在业务过程中使用音乐视像纪录，可向版权拥有人查询相关事宜。

　　

