积金易｜伪造身份证骗过电子认证 积金易暂停eKYC开户 复原受害人结余

突发
更新时间：17:11 2025-12-19 HKT
发布时间：17:11 2025-12-19 HKT

警方揭发诈骗集团涉嫌今年3至11月期间，利用伪造身份证，绕过「积金易」的电子验证程序（eKYC），冒充供款人开户，并成功盗取3人强积金（MPF）存款180万元，警方经调查后拘捕主脑在内5人。积金易公司在警方记者会上表示，已经暂停使用eKYC方式注册，并进行详细评估，积极研究其他身份认证方法，详情将尽快公布。公众若要注册积金易，目前可以透过「智方便」注册。

相关报道：积金易｜骗徒冒充供款人开户 呃走$180万强积金 5男落网另涉洗黑钱$7800万

积金易：除警方公布个案外 未有其他受影响用户

积金易平台有限公司总经理郭礼辉表示，已经联络案件受影响使用者，并在审视每宗个案具体情况后，安排全数退回原有帐户的基金单位结余，吁受影响用户可以安心。除了常规检查平台运作外，积金易公司亦已额外检验过往透过eKYC注册的使用者，以加强保障强积金计划成员的安全。目前资料证实，除警方已公布个案外，没有其他使用者受影响。

警方今日见记者，交代一个诈骗集团利用「积金易」骗走市民强积金案件。杨伟亨摄
警方今日见记者，交代一个诈骗集团利用「积金易」骗走市民强积金案件。杨伟亨摄

将加强提款要求

积金易强调，案件源于涉及犯罪集团盗取市民个人资料及伪造身份证进行诈骗，并不涉及积金易平台的系统保安问题，亦没有资料外泄。鉴于今次案件经验，为保障强积金计划成员的利益，积金易公司已加强提取强积金申请的身份认证要求，例如要求较大额的提取需要透过「智方便」认证身份，并额外验证过往透过eKYC注册的帐户，以加强保障强积金计划成员。

积金易呼吁，使用者若对上述安排有任何查询，或发现帐户有任何异常情况，请尽快致电183 2622，或亲临积金易服务中心与其联络。（湾仔大新金融中心601B室、尖东华懋广场1205-6室、荃湾如心广场第2座11802A室）

积金易开户时的电子客户身份验证程序（俗称eKYC）。积金局网页截图
积金易开户时的电子客户身份验证程序（俗称eKYC）。积金局网页截图
积金易注册页面。积金局网页截图
积金易注册页面。积金局网页截图

