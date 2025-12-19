Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光

更新时间：17:31 2025-12-19 HKT
发布时间：16:10 2025-12-19 HKT

一名涉嫌抢劫及盗窃三宗罪的35歳男疑犯，今日（12月19日）早上被押解到伊利沙伯医院照X光期间逃脱。消息指警方经搜捕后，下午时分于元朗成功拘捕逃脱疑犯。

据悉，两名负责押解的男警隶属黄大仙警区军装巡逻小队，年资约20年。疑犯从医院赤脚逃脱后，经过旺角亚皆老街，其后换上短裤和黑色短袖衫，并戴上口罩，随后登上一部绿色的士逃窜。警方经翻查大量闭路电视片段锁定疑犯行踪，最终警员在元朗截获疑犯，将其按地制服。

相关报道：伊利沙伯医院走犯│35岁涉抢劫盗窃男疑犯照X光 趁机逃脱警搜捕中

据了解，涉案男子与早前全港多区10宗劫案窃案有关，涉案财物总值逾5万元，12月17日在荃湾落网。疑犯今早在在警员押解下，到伊利沙伯医院接受治疗，照完X光后趁机逃脱。

相关报道：男子涉10宗跨区劫窃案 假借送货劫街市档员 警查天眼拘35岁贼

