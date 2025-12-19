伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫多次搭「霸王的」 逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光

一名涉嫌抢劫及盗窃三宗罪的35歳男疑犯，今日（12月19日）早上被押解到伊利沙伯医院照X光期间逃脱。消息指警方经搜捕后，下午时分于元朗成功拘捕逃脱疑犯。

据悉，两名负责押解的男警隶属黄大仙警区军装巡逻小队，年资约20年。疑犯从医院赤脚逃脱后，换上短裤和黑色短袖衫，并戴上口罩；又乘搭多架的士，并偷去相关的士司机的财物及未有支付的士费。警方经翻查大量闭路电视片段锁定疑犯行踪，最终于元朗白沙村一带按地制服该男。

目前男子涉嫌从合法羁押逃离、盗窃、不付款而离去等罪，他正被扣查，案件交由油尖警区重案组跟进。

据了解，涉案男子与早前全港多区10宗劫案窃案有关，涉案财物总值逾5万元，12月17日在荃湾落网。疑犯今早原定上庭，然而下午因身体不适而未能出庭应讯。他在警员押解下，到伊利沙伯医院接受治疗，照完X光后趁机逃脱。

