伊利沙伯医院走犯│35岁涉抢劫盗窃男疑犯照X光 趁机逃脱警搜捕中

突发
更新时间：13:11 2025-12-19 HKT
发布时间：13:11 2025-12-19 HKT

伊利沙伯医院发生走犯事件。今日（19日）上午11时许，一名涉嫌抢劫及盗窃三宗罪的35歳男疑犯，被押解到伊利沙伯医院照X光期间逃脱。大批警员接报在伊利沙伯医院附近搜捕疑犯。有闭路电视拍摄到，身穿白色上衣、病人服长裤的男疑犯，赤足奔往S座往加士居道方向逃去。

据悉，逃脱的疑犯是黄大仙警区重案组探员于本月17日拘捕的男子，他涉嫌以「身体不适」为由，诱使街市档员送货至工厂大厦抢劫，事后乘的士逃逸。警方分析大量闭路电视片段后锁定疑犯，相信他亦与较早前多宗案件有关，包括于11月底及12月元朗及深水埗的2宗劫案、12月于天水围、长沙湾、油麻地及旺角的6宗窃案，以及11月底天水围1宗「不付款而离去」案。涉案财物包括多名受害人的手袋、银包、现金、信用卡及电话等个人物品，总值逾港币5.1万元。

警方展示拘捕行动后所检获的证物

警方于12月17日在疑犯的荃湾住所，以3项「抢劫」罪、6项「盗窃」罪及1项「不付款而离去」罪，将该名涉案35岁本地男子拘捕，并检获疑犯犯案时衣物，同时起回部分受害人失物。

 

 

