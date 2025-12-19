Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜沙田消防局外逾百市民夹道送别 「祝佢一路好走」

突发
更新时间：12:57 2025-12-19 HKT
发布时间：12:57 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑夺命五级火，消防队目（追授）何伟豪英勇殉职，消防处今（19日）在红磡世界殡仪馆举行最高荣誉丧礼，大殓仪式过后，灵车途经宏福苑火场，其后前往他驻守的的沙田消防局，让市民向救火英雄作最后道别。

今早约11时许，沙田消防局对开，已有约100名市民夹道送别何伟豪，当灵车驶入消防局，同袍敲响钟声，三短一长，象征正式落更，在悠悠哀乐下，逾百名市民目送灵车徐徐离去。其间有市民向殉职英雄大喊「一路好走」。

市民陈女士与友人到场献花及致祭，「同何Sir道别，送佢最后一程，祝佢一路好走。」她坦言对事件非常难过，「佢好英勇，舍己救人」。

而李女士亦在消防局外围送别何伟豪，「佢嘅英勇行为，送佢最后一程，祝佢安息，佢家人能节哀顺变。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新
突发
3小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
15小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
23小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
18小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
20小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
21小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
7小时前