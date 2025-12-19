宏福苑五级火｜沙田消防局外逾百市民夹道送别 「祝佢一路好走」

大埔宏福苑夺命五级火，消防队目（追授）何伟豪英勇殉职，消防处今（19日）在红磡世界殡仪馆举行最高荣誉丧礼，大殓仪式过后，灵车途经宏福苑火场，其后前往他驻守的的沙田消防局，让市民向救火英雄作最后道别。

今早约11时许，沙田消防局对开，已有约100名市民夹道送别何伟豪，当灵车驶入消防局，同袍敲响钟声，三短一长，象征正式落更，在悠悠哀乐下，逾百名市民目送灵车徐徐离去。其间有市民向殉职英雄大喊「一路好走」。

市民陈女士与友人到场献花及致祭，「同何Sir道别，送佢最后一程，祝佢一路好走。」她坦言对事件非常难过，「佢好英勇，舍己救人」。

而李女士亦在消防局外围送别何伟豪，「佢嘅英勇行为，送佢最后一程，祝佢安息，佢家人能节哀顺变。」