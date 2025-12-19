警屯门住宅单位检$1114万毒品 拘3男2女涉贩毒

警方毒品调查科人员根据线报及经深入调查后，前日(17日)晚上约9时在屯门展开打击毒品行动。行动中，人员在景秀里一住宅单位外截查两名形迹可疑的男子，并于其中一名男子的背包内检获约一公斤怀疑可卡因。人员其后搜查该名男子在上址的住所，并在该单位内检获约21公斤怀疑氯胺酮及一批怀疑用作包装及制造毒品的材料及工具。该两名男子及该单位内一名女子，年龄介乎19至22二岁，涉嫌「贩运危险药物」、「制造危险药物」及「串谋贩运危险药物」被捕。行动中检获的毒品总市值共约1114万6000元。



经进一步调查，人员同日在青山海皇路一住宅单位内拘捕一名23岁男子及一名19岁女子，涉嫌「贩运危险药物」、「制造危险药物」及「串谋贩运危险药物」。其间，该两名被捕人怀疑拒绝合作并作出反抗，其后被人员制服。他们另涉嫌「阻碍警务人员执行职务」被捕。



其中四名被捕人已各被暂控一项「串谋贩运危险药物」罪，案件将于明日（20日）上午在屯门裁判法院提堂。余下一名被捕人已获准保释候查，须于明年一月中旬向警方报到。



警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。「制造危险药物」为非常严重罪行，一经定罪，最高刑罚为罚款500万元及终身监禁，切勿以身试法。